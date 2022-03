Oroscopo di Paolo Fox, le stelle fortunate di APRILE da Scorpione a Pesci

Proseguiamo la scoperta dei segni di aprile con le previsioni di Paolo Fox estratte dal suo “Oroscopo 2022”.

Scorpione: Siete in una condizione favorevole, ricchi di idee e di voglia di lavorare per produrre iniziative. In poche parole siete carichi, anche se purtroppo alcune condizioni sfavorevoli vi renderanno nervosi e vi procureranno dello stress. Evitate tuttavia di scaricare le tensioni nel rapporto di coppia se magari una mattina vi capiterà di svegliarvi con il piede sbagliato. Se siete stanchi cercate di non far pesare sugli altri il vostro malumore.

Sagittario: Avete voglia di novità, di produrre cose nuove ed originali. Le idee non mancano e nemmeno la voglia di fare. Però non si può avere tutto e subito e prima di raccogliere sarà necessario seminare. Adesso dovrete soprattutto pianificare e mettere a punto tutto ciò che avete in mente. Più produrrete adesso e più frutti raccoglierete nei mesi a seguire. I progetti che avete in cantiere saranno vincenti.

Capricorno: Siete un segno che tiene molto alla propria riservatezza, ma ci sono situazioni che non possono essere affrontate senza che altri entrino nella vostra vita e conoscano il vostro stato. Soltanto così infatti sarà possibile comprendere dove si sta sbagliando e ripartire con il piede giusto. Siete in una posizione di forza, quindi dovete rimboccarvi le maniche e se necessario ascoltare i consigli degli altri.

Acquario: Mese burrascoso dal punto di vista sentimentale. Chi ha iniziato da poco una relazione sembra non sentirsi sicuro e preferisce tentennare, prendere tempo, tenersi alla larga dagli impegni e dalle promesse. Ma anche chi è in cerca dell’anima gemella sembra muoversi con troppe difficoltà e titubanza. Non amate le forzature e non vi va che vi mettano fretta. Si trascinano ancora fastidi pregressi.

Pesci: E’ un mese davvero ricco ed interessante quello che vi attende, ma ora dovrete prendere una decisione; volete raggiungere i vostri obiettivi ad ogni costo sacrificando tutto e accumulando anche stress e fatiche? Oppure preferite affrontare tutto con calma, magari impiegando più tempo per conseguire ciò che volete? Se deciderete di dare il massimo per avere tutto e subito, poi però evitate di scaricare troppo sugli altri la tensione causata dallo stress.

