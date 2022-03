Paolo Fox, segni vincenti dell’oroscopo di APRILE da Ariete a Bilancia

Scopriamo il mese di aprile con le previsioni di Paolo Fox estratte dal suo libro L’Oroscopo 2022. Ecco i primi segni da Ariete a Bilancia.

Ariete: E’ un mese ricco di buone idee e felici intuizioni che voi sarete pronti a sviluppare e a proporre a chi di dovere. Ma non sempre il vostro interlocutore si mostrerà entusiasta dei vostri progetti. Quindi sarete costretti a mediare e alla fine dovrete accontentarvi di ciò che potrete ottenere. In amore attenti alle relazioni part-time; sono sì intriganti, ma vanno sempre gestite con grande prudenza.

Toro: E’ arrivato il momento di rimettersi in pista, riguadagnare terreno, senza guardare troppo indietro facendosi condizionare da esperienze poco felici. Dopo un periodo non proprio brillante dal punto di vista fisico, adesso finalmente state ritrovando forte vigore e verso la fine del mese potrete finalmente ottenere qualcosa in più sia dal punto di vista professionale che da quello sentimentale.

Gemelli: Sarà un mese a due velocità. Dal punto di vista economico dovrete fare qualche sacrificio, stare attenti a non esagerare con le spese e a rimettere a posto i conti se ultimamente siete andati fuori con i bilanci. Ad ogni modo entro il mese arriveranno proposte interessanti e avrete anche l’occasione di conoscere persone importanti utili alla vostra carriera. Una fase di recupero si sta avvicinando.

Cancro: Sarà un mese che vi vedrà lottare per affermare i vostri principi e ottenere ciò in cui credete. Alla fine ce la farete perché a forza di combattere riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. Dovrete evitare di essere però troppo lunatici, e questo sia in ambito professionale che sentimentale. Se credete in un progetto o in una relazione portatela avanti e non lasciate tutto a metà strada soltanto perché temete di non riuscire nell’impresa.

Leone: Il mese non inizierà propriamente sotto i migliori auspici, soprattutto perché dovrete fronteggiare diverse polemiche che investiranno soprattutto l’ambito lavorativo dove vi sentirete insoddisfatti sotto vari punti di vista e per diverse ragioni. Sarà fondamentale mettere ordine nella propria vita e soprattutto nelle relazioni, per evitare che poi le insoddisfazioni finiscano per compromettere sia il lavoro che il rapporto di coppia.

Vergine: Il mese di aprile vi porterà tanta fortuna, se però saprete cogliere al volo le opportunità che vi saranno concesse senza perdervi troppo in ragionamenti complicati che rischiano di portarvi fuori strada. Ragionare sulle cose va bene, ma evitate di guardare sempre il negativo in ciò che invece può offrirvi ghiotte prospettive, per la paura di sbagliare o di rimanere fregati. Allontanate da voi chi vi frena e vi impedisce di spiccare il volo.

Bilancia: Questo mese potreste decidere di chiudere definitivamente un rapporto o una collaborazione professionale di fronte all’ennesimo No che vi sarà posto davanti. Questa decisione potrebbe essere tutt’altro che negativa e aprirvi le porte verso altri incarichi, lavori, o progetti molto più interessanti. Nel campo sentimentale evitate di trascinarvi i conflitti e le polemiche che hanno caratterizzato il mese di marzo.

CLICCA QUI PER GLI ALTRI SEGNI