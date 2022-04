Oroscopo di MAGGIO da Ariete a Bilancia: cosa prevede Paolo Fox

Scopriamo il mese di maggio con le previsioni di Paolo Fox estratte dal suo libro L’Oroscopo 2022. Ecco i primi segni da Ariete a Bilancia.

Ariete: Il campo sentimentale è sicuramente quello che offre di più in questo mese, al punto che potreste anche trovarvi a dover gestire due relazioni in contemporanea. Attenti però, perché giocare con il fuoco è pericoloso specie se ci sono di mezzo pure dei tradimenti. Novità anche sul lavoro, sta per concretizzarsi qualcosa che attendete da tempo.

Toro: Nel campo professionale c’è finalmente la possibilità di realizzare un progetto ambizioso, cui tenete tanto e al quale avete dedicato tante energie. Anche il campo dell’amore sembra promettere bene. Chi è single entro metà mese potrà incontrare una persona interessante ed iniziare con lei una relazione. Invece chi è in cerca di passioni travolgenti dovrà aspettare almeno fino al 20.

Gemelli: In questo mese potrebbero accadere dei fatti inaspettati, soprattutto nell’ambito lavorativo. Potreste subire degli stop rispetto ad attività che stavate portando avanti ma non è detto che questo debba essere per forza un qualcosa di negativo. potrebbe anche aiutarvi a ritrovare equilibrio e serenità. Ci sarà invece un netto risveglio dei sentimenti, ma attenti alle storie trasgressive e ai tradimenti.

Cancro: Sarà un mese molto intenso nel campo professionale soprattutto perché sapete già che vi attendono dei cambiamenti entro l’estate e quindi dovete darvi da fare per non trovarvi impreparati. Questo ovviamente vi comporta stress, fatica e anche tensione. Andrà meglio in amore dove finalmente farete chiarezza rispetto a due storie che fino ad oggi vi hanno confusi.

Leone: Stanno arrivando importanti novità nel campo professionale rispetto a ciò che avete seminato in passato. Niente più dubbi sul futuro ma finalmente soltanto conferme rispetto a progetti in cantiere e ad accordi che con fatica avete raggiunto. Nel campo sentimentale è il momento di fare chiarezza e decidere cosa fare di una relazione che non vi soddisfa più. Evitate le scappatelle.

Vergine: Quando mesi fa avete preso una decisione molto incerta cambiando lavoro avete fatto un salto nel buio. Oggi però ecco che quella scelta si è rivelata vincente e state raccogliendo i frutti di un cambiamento che per voi è stato molto vantaggioso e che vi porterà grandi soddisfazioni da qui a fine anno. In amore è il momento di stabilizzare una relazione, pensate al matrimonio.

Bilancia: Purtroppo dovrete attendere ancora prima di ricevere una conferma sul posto di lavoro; la promozione che attendete ancora non è pronta per essere servita. Voi però non dovrete affrettare le cose, ma pazientare perché presto riceverete ciò che aspettate. Le relazioni sentimentali che hanno superato le burrasche di questi mesi, sono pronte per essere stabilizzate.

