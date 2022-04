Oroscopo di Paolo Fox: le stelle di MAGGIO da Scorpione a Pesci

Proseguiamo la scoperta dei segni di maggio con le previsioni di Paolo Fox estratte dal suo “Oroscopo 2022”.

Scorpione: State facendo i conti con situazioni molto sfavorevoli sul campo lavorativo determinate da colleghi che negli ultimi tempi vi hanno spesso messo i bastoni fra le ruote per ostacolarvi, invidiosi del vostro successo. State ancora facendo i conti con lo stress accumulato che purtroppo si ripercuote anche nella vita privata. Dovete reagire, perché abbattervi è il miglior regalo per i detrattori.

Sagittario: Sarà un mese positivo nel campo professionale e in quello degli affari con la possibilità concreta di concludere accordi e contratti per voi molto vantaggiosi. Vi attende inoltre una prova molto importante dove riuscirete a dimostrare la vostra competenza. L’amore sembra marciare sotto ottime stelle, ci saranno belle sorprese per i single e le coppie stabili.

Capricorno: Sul lavoro dovrete fare i conti con continue tensioni e polemiche determinate soprattutto dalla difficoltà di far decollare i progetti su cui state lavorando. Tuttavia se vedete che da soli non ce la fate chiedete aiuto e collaborazione a chi sapete potervi sostenere. In amore ci sono situazioni poco chiare da risolvere, ma fatelo al più presto.

Acquario: E’ il momento di ripartire, ma questo potrà avvenire soltanto se saprete rimettervi in gioco e non vi lascerete scoraggiare davanti ad un cambiamento inaspettato. Le nuove sfide devono essere accolte con entusiasmo e accettate, perché soltanto così potrete riscattarvi. Buone notizie anche in amore dove finalmente sentirete il bisogno di dare alla coppia qualcosa in più di ciò che già avete.

Pesci: Purtroppo i progetti che avevate in cantiere stanno subendo dei ritardi e delle complicazioni e questo vi renderà durante il mese particolarmente nervosi e insicuri. Vi sembrerà di non saper gestire i problemi che si presenteranno. Dovrete attendere prima di sbloccare il tutto. Attenti alle storie d’amore che nasceranno a maggio, non tutte sembrano sincere.

