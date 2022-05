L’estate di Paolo Fox: oroscopo di GIUGNO da Ariete a Bilancia

Scopriamo il mese di giugno con le previsioni di Paolo Fox estratte dal suo libro L’Oroscopo 2022. Ecco i primi segni da Ariete a Bilancia.

Ariete: L’estate inizierà purtroppo all’insegna del nervosismo, soprattutto sul fronte lavorativo con problemi e polemiche da risolvere. Dovrete aspettare il mese di luglio per rimettervi in gioco con nuove e avvincenti sfide. Anche l’amore si presenta complicato e difficile da gestire. Evitate di esacerbare i toni, scongiurando rotture definitive.

Toro: Un inizio d’estate molto entusiasmante dal punto di vista sentimentale, caratterizzato dalla nascita di nuove relazioni e amori molto passionali. Per i single ci saranno incontri molto interessanti ed intriganti. Sul fronte lavorativo arriveranno nuovi impegni e responsabilità che potrebbero pesare sulle vostre vacanze obbligandovi a cambiare programma.

Gemelli: Giugno offre cambiamenti interessanti, nuove prospettive sul fronte lavorativo, con idee e progetti che potrebbero impegnarvi durante l’estate per poi trovare pieno compimento in autunno. Periodo molto favorevole per i sentimenti, con la possibilità di piacevoli incontri che già a luglio potrebbero far sbocciare il grande amore.

Cancro: Finalmente sta finendo per voi una fase negativa, adesso da giugno le cose inizieranno ad andare per il verso giusto. Soprattutto in amore incontrerete persone piacevoli con cui iniziare una relazione, ma dovete cercare di siglare delle perfette affinità, evitando di inseguire unicamente il piacere e la trasgressione fini a se stessi.

Leone: Periodo molto ricco e fecondo dal punto di vista lavorativo, gli impegni e le responsabilità aumenteranno e questo ovviamente vi porterà a sacrificare i sentimenti che saranno un po’ trascurati. L’amore sboccerà nella seconda parte dell’estate, per adesso ci saranno soltanto soddisfazioni professionali e personali.

Vergine: E’ arrivato il momento di raccogliere i frutti del lavoro fin qui seminato e le soddisfazioni saranno davvero notevoli. Non ci sarà invece grande entusiasmo in amore, i sentimenti resteranno un po’ sottotono in attesa di un risveglio passionale atteso durante l’estate. Il mese di giugno sarà relativamente tranquillo e privo di eccessivi scossoni.

Bilancia: Inizia un periodo davvero interessante per voi, con importanti novità in campo lavorativo e anche con miglioramenti economici notevoli. Le coppie stabili potranno finalmente discutere seri progetti di vita e stabilizzare definitivamente una relazione. Le vostre idee saranno vincenti nel campo professionale e troveranno approvazione piena.

CLICCA QUI PER GLI ALTRI SEGNI