Paolo Fox, oroscopo di GIUGNO: i segni da Scorpione a Pesci

Proseguiamo la scoperta dei segni di giugno con le previsioni di Paolo Fox estratte dal suo “Oroscopo 2022”.

Scorpione: Il mese di giugno si presenta piuttosto travagliato dal punto di vista sentimentale con dissidi e polemiche da risolvere. Soltanto verso agosto il rapporto di coppia ritroverà piena sintonia. Diverso il discorso per i single che proprio in estate potranno iniziare delle interessanti relazioni. Giugno sarà complicato anche dal punto di vista lavorativo.

Sagittario: Sarà un mese che non offrirà nulla di particolarmente entusiasmante. L’amore non sarà proprio fortunato, anzi per le coppie ci saranno diversi momenti di tensione che potrebbero anche portare a delle serie rotture. Saranno soprattutto i problemi lavorativi ad influire negativamente sulla stabilità di coppia e a creare difficoltà relazionali in famiglia.

Capricorno: In amore sarà un mese molto ricco. Per i single finalmente arriveranno importanti occasioni, incontri interessanti e relazioni stimolanti che potrebbero impegnarvi tutta l’estate. Anche le coppie che hanno attraversato momenti di crisi potranno ritrovare un’intesa. Niente di nuovo sul fronte lavorativo, per avere novità dovrete attendere l’autunno.

Acquario: Le relazioni stabili saranno messe a dura prova a giugno a causa di malintesi, ambiguità, tensioni di varia natura che porteranno ad una fase di stallo, che soltanto a luglio riuscirete a superare. E’ raccomandata tuttavia prudenza nel gestire i conflitti, sia nell’ambito sentimentale che in quello lavorativo per evitare di compromettere le situazioni in modo irrecuperabile.

Pesci: A giugno l’amore sarà molto ballerino specie per le coppie che sono alla ricerca di maggiore stabilità. Anche le nuove conoscenze non sembrano offrire grandi prospettive e questo vi renderà insicuri circa una relazione da iniziare. Sul lavoro è il momento di stringere i denti e darci sotto, portando avanti progetti che sembrano non convincervi troppo e che sarete tentati di abbandonare.

