Oroscopo di Paolo Fox: i segni “caldi” di AGOSTO da Ariete a Bilancia

Scopriamo il mese di agosto con le previsioni di Paolo Fox estratte dal suo libro L’Oroscopo 2022. Ecco i primi segni da Ariete a Bilancia.

Ariete: Ottimo il campo dell’amore, la vita di coppia va a gonfie vele ma state attenti alla gelosia che potrebbe provocare molte incomprensioni, fraintendimenti e parecchia confusione. Il mese spinge le persone a cercare relax, divertimento e per chi è single anche qualche scappatella. Non vi manca la simpatia, sarete dotati di una grande carica di socialità e trascinamento. Comunicare in modo efficace in questo periodo sarà il vostro punto di forza.

Toro: La vita di coppia non è al centro delle vostre aspettative in questo periodo, con il partner sentirete il bisogno di appagamento sotto altre forme, ad esempio concedendovi una bella vacanza o ritagliandovi ampi momenti di relax. Dovrete evitare di annoiarvi perché in quel caso potrebbe emergere più facilmente la stanchezza di un rapporto. Mese molto proficuo sul piano delle nuove amicizie, delle collaborazioni, e della vita sociale.

Gemelli: Preparatevi ad un agosto davvero frizzante nel campo dell’amore con picchi di passionalità ed erotismo davvero favolosi. Anche nel campo delle relazioni sarete molto attivi, ma attenti a come comunicherete, perché il mondo dei social è pieno di insidie e potreste trovarvi facilmente al centro di equivoci e situazioni imbarazzanti. Le vacanze sono belle, ma non state troppo inattivi, inventatevi passatempi che vi impegnino le giornate.

Cancro: Se vorrete godere i frutti dell’amore dovrete essere romantici, coccolare il vostro partner, farlo sentire desiderato, altrimenti potrebbe credere di essere trascurato e ciò di cui non c’è bisogno adesso è di rovinarvi le vacanze con polemiche inutili. Cercate la socialità, le buone compagnie, questo è il momento ideale per fare nuove amicizie. Avete una grande energia che vi spingerà a vivere questa estate in maniera iper attiva.

Leone: L’amore sarà molto condizionato dall’attrazione fisica e sarà quindi questa a giocare un ruolo determinante nei rapporti di coppia. Attenti però a non imporre ossessivamente al partner le vostre condizioni. I single saranno ricercatissimi ma vorranno essere ben valorizzati. Infine sarete molto apprezzati negli ambienti che frequenterete dove il vostro dinamismo vi porterà a ricoprire facilmente il ruolo del capogruppo.

Vergine: Per chi è single non ci sarà da aspettarsi grandi amori ma relazioni fugaci molto intense e cariche di erotismo. Più tenerezza sarà richiesta nei rapporti di coppia. Per quanto riguarda invece le relazioni interpersonali, ad un primo momento di diffidenza e di chiusura, seguirà un periodo di grande vivacità che vi porterà a fare nuove conoscenze, interessanti sul piano sentimentale e molto utili su quello professionale. Godetevi le vacanze riposandovi la mente e il corpo.

Bilancia: Mese positivo per le coppie in crisi. Il periodo delle vacanze vi permetterà di approfondire le incomprensioni, comprendere il senso di certe discussioni, superare le polemiche e rimettere insieme i cocci di un rapporto che si stava logorando. Cercate in questo periodo di non mancare gli appuntamenti e gli eventi cui sarete invitati, non chiudete le porte a nessuno, siate attivi e partecipate a tutte le occasioni. Vi tornerà tutto molto utile.

