Paolo Fox di AGOSTO: segni fortunati dell’oroscopo da Scorpione a Pesci

Proseguiamo la scoperta dei segni di agosto con le previsioni di Paolo Fox estratte dal suo “Oroscopo 2022”.

Scorpione: Il rapporto di coppia godrà di momenti molto intensi e passionali ma evitate di essere troppo impulsivi e non fatevi condizionare dalla gelosia. Se siete già impegnati evitate scappatelle estive, mentre per i single ci saranno piacevoli incontri. Tanta gente interessante si riunirà intorno a voi, ma se vi trovate al centro di spiacevoli discussioni evitate di esagerare troppo con le parole per non rischiare di offendere chi vi sta intorno.

Sagittario: Se fino ad oggi vi siete sentiti stanchi di una relazione e avete anche avuto la tentazione di abbandonare il vostro partner, in questa estate di fuoco ritroverete una forte complicità facilitata anche da un’irresistibile attrazione fisica. Per i single è il momento di rimettersi in gioco e di iniziare una bella relazione sentimentale. Fate attenzione alla vostra sincerità eccessiva, perché non sempre dire la verità può essere utile.

Capricorno: In amore sembra proprio che l’estate non vi porti nulla di buono visto che ogni occasione in questo periodo sembra utile per litigare. Ci saranno soprattutto vicende del passato che riaffioreranno a rovinare la serenità di coppia. Tuttavia saranno i rapporti interpersonali a favorirvi, visto che apparirete particolarmente estroversi e geniali e avrete un fascino particolare che favorirà avvicinamenti e approcci importanti.

Acquario: Andateci piano con gli innamoramenti di agosto, perché perdere la testa per una persona che vi attrae sul piano fisico è molto facile, così come il rischio di restare poi delusi e scottati. Siate dolci e romantici con il partner. Nelle relazioni con gli altri siete molto disponibili e socievoli ma avete un difetto: quello cioè di puntualizzare troppo le situazioni e questo potrebbe dar luogo a discussioni e polemiche antipatiche.

Pesci: Godrete un positivo risveglio dell’eros, fatto questo che vi porterà a vivere un agosto davvero intrigante nell’ambito dei sentimenti. Durante l’estate le vacanze aumentano le occasioni per stare con gli altri e socializzare ma spesso potranno nascere delle incomprensioni che dovrete risolvere con la chiarezza che vi è propria ed evitando scappatoie ambigue. Il mese vi vedrà dinamici e attivi sotto ogni punto di vista.

