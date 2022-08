Oroscopo di Paolo Fox: i segni fortunati di SETTEMBRE da Ariete a Bilancia

Scopriamo il mese di settembre con le previsioni di Paolo Fox estratte dal suo libro L’Oroscopo 2022. Ecco i primi segni da Ariete a Bilancia.

Ariete: Ecco che finalmente stanno arrivando le risposte e le conferme che attendevate da tempo. Anche un importante affare potrebbe sbloccarsi proprio in questo mese. Novità anche sul fronte sentimentale dove, dopo un periodo di burrasca, tornerà finalmente il sereno. Non sarà facile tornare alla normalità dopo il periodo delle ferie ma recupererete presto energia.

Toro: E’ in arrivo un mese contraddistinto da grandi sfide che però dovrete saper cogliere al volo senza lasciarvi sfuggire nessuna delle valide occasioni che si presenteranno. Importanti cambiamenti potranno interessare la vostra attività professionale. In campo sentimentale invece dovrete gestire delle polemiche che potrebbero far traballare la solidità di coppia.

Gemelli: La prima parte del mese scorrerà tranquilla anche se chi ha avuto delle rotture sentimentali in agosto potrebbe faticare molto per rimettere in piedi un rapporto. La seconda parte sarà invece piuttosto agitata e caratterizzata da grande nervosismo, specie a ridosso del 20, quando servirà molta pazienza per superare polemiche e discussioni.

Cancro: A settembre vi troverete davanti a scelte che non potrete più rinviare. Dovrete insomma decidere cosa fare della vostra vita, se accettare o meno una nuova proposta di lavoro e se fare quel passo in più per facilitare la vostra carriera. Sarà un mese molto fattivo, anche se dovrete attendere ancora per vedere dei risultati soddisfacenti. Datevi da fare sul piano della programmazione.

Leone: Tanta energia attraverserà il vostro segno ma voi dovrete essere molto bravi a sfruttarla nella giusta maniera. Buone notizie nel campo degli affari e del settore economico, con discrete entrate. In campo sentimentale venite da un periodo molto positivo che ha permesso un consolidamento delle relazioni. Quindi non resta che decidere se stabilizzare definitivamente i rapporti.

Vergine: Il periodo è molto positivo per voi, perché vi sentirete sicuri e determinati e non più titubanti nelle decisioni che dovrete prendere sia in campo lavorativo che economico e familiare. Svanirà del tutto il periodo delle insicurezze. In campo sentimentale la situazione è più complessa, perché se un rapporto si è rotto non sarà facile rimettere insieme i cocci.

Bilancia: Ottimo il mese sul piano degli affari che vi porteranno ricche soddisfazioni se però lavorerete sodo e vi impegnerete con la massima determinazione evitando di disperdere le energie di cui disponete. Va a gonfie vele anche il campo dell’amore con le coppie stabili che penseranno al matrimonio e le coppie già sposate che metteranno in cantiere l’arrivo di un bebè.

