Paolo Fox, oroscopo di SETTEMBRE: da Scorpione a Pesci i segni al top

Proseguiamo la scoperta dei segni di settembre con le previsioni di Paolo Fox estratte dal suo “Oroscopo 2022”.

Scorpione: E’ il momento ideale per ripartire, quindi per mettere in campo nuovi progetti e iniziative, e per dare maggiore slancio alle vostre attività. Le probabilità di successo saranno molto buone. Se siete in cerca dell’anima gemella settembre vi regalerà sorprese, ma questo a partire dal 20 perché prima vi dimostrerete molto diffidenti rispetto ai sentimenti.

Sagittario: Vi attende un autunno abbastanza complicato quindi organizzatevi per il meglio, non fatevi trovare impreparati, mettete a punto i progetti che avete in cantiere e cercate di concludere gli affari in sospeso. Siate previdenti e mettete le mani avanti. L’amore sarà molto ballerino in questo periodo mentre molta insofferenza potrà interessare i rapporti interpersonali.

Capricorno: Per troppo tempo avete messo i sentimenti in secondo piano per dare priorità al lavoro e agli affari. Ma adesso è il momento giusto per restituire all’amore un posto d’onore nella vostra vita. Una relazione nata ad agosto potrebbe rivelarsi molto più che un flirt estivo, mentre per chi è single sarà il periodo ideale per incontri interessanti e stimolanti.

Acquario: Diciamo che il periodo non è dei migliori per voi che non vi sentite soddisfatti di nulla e in più avete la sensazione che tutto vada storto e che la fortuna vi abbia voltato definitivamente le spalle. Anche l’amore è molto tempestoso, alcune coppie potrebbero imboccare la strada del non ritorno, altre riusciranno a ricompattarsi ma al prezzo di discussioni estenuanti.

Pesci: Si apre per voi un periodo stimolante con ghiotte occasioni che sarete chiamati a sfruttare, anche se la vostra indole, sempre diffidente verso le novità, potrebbe farvi propendere per una rinuncia. Valutare le situazioni è sempre utile, ma spesso è molto meglio azzardare e non farsi troppo influenzare dalle incertezze. Attenti con lo stress, non cercate di dare più di ciò che potete.

CLICCA QUI PER I PRIMI SEGNI