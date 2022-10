Le stelle di Paolo Fox: oroscopo di NOVEMBRE da Ariete a Bilancia

Scopriamo il mese di novembre con le previsioni di Paolo Fox estratte dal suo libro “L’Oroscopo 2022”. Ecco i primi segni da Ariete a Bilancia.

Ariete: Mese positivo sul fronte dei rapporti sentimentali. Finalmente riuscirete a stabilizzare una relazione con una proposta di matrimonio, una nuova casa in cui andare a convivere, l’arrivo di un bebè o anche il desiderio di partire per un viaggio con il vostro partner. Sul lavoro è tempo di progetti per il prossimo anno, alla ricerca di nuovi orizzonti e prospettive professionali.

Toro: Negli ultimi tempi avete raggiunto importanti obiettivi, ma anche se vi sentite forti e carichi di energia la traversata non è finita e questo mese dovrete ancora lavorare sodo per raggiungere i traguardi che vi siete prefissati. Nel campo dei sentimenti avete dato tanto, ma vi sembra che non sia ancora abbastanza. Restate sostanzialmente arroccati sulle vostre certezze.

Gemelli: Inizia per voi una discreta fase di recupero che dovrete sfruttare nel migliore dei modi. In amore non ci saranno grosse novità in questo periodo. Se nel rapporto di coppia ci sono state tensioni è necessario non peggiorare le cose avanzando recriminazioni, mentre nel settore lavorativo sarà fondamentale non andare allo scontro con colleghi o competitori per prevalere ad ogni costo. Meglio il compromesso.

Cancro: Avete dovuto affrontare diversi cambiamenti negli ultimi tempi e non è stato facile per voi abituarvi alle novità. Adesso state concentrati su alcuni progetti che però potranno vedere la luce e dare frutti soltanto nel 2023. Non aspettatevi dunque risultati a breve. Nel campo sentimentale è il momento di intensificare un legame affettivo nato fra settembre e ottobre, iniziando a fare sul serio.

Leone: Sul lavoro è un periodo di forte competizione, state lottando per farvi strada e raggiungere le posizioni che meritate. Ma non siete i soli a voler ricoprire certi incarichi e quindi state lottando molto, accumulando tensione e stress. Non è facile tenere distinta la sfera professionale dal rapporto di coppia, ma sarete favoriti da una forte passionalità che contribuirà a smorzare certe tensioni.

Vergine: Questo è per voi un periodo di relativa forza e vi consentirà finalmente di prendervi cura di voi stessi dopo aver pensato troppo agli altri. Quelli che hanno chiuso una relazione burrascosa si sentiranno finalmente liberi di tornare ad amare, senza dubbi o condizionamenti, e potranno trovare perfette affinità con chi è single da molto tempo. Nel settore professionale sarà il mese delle scelte.

Bilancia: Sentite il bisogno di fare pulizia nella vostra vita, liberarvi dei pesi e delle zavorre inutili. Sul posto di lavoro è giunto il momento di ridiscutere ruoli e rivedere strategie. Nel campo sentimentale invece, se tenete davvero ad una storia che è attualmente in crisi, dovrete assolutamente recuperarla entro questo mese, perché da dicembre in poi diventerà sempre più difficile trovare un punto di incontro.

