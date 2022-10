Oroscopo di Paolo Fox, previsioni di NOVEMBRE da Scorpione a Pesci

Proseguiamo la scoperta dei segni di novembre con le previsioni di Paolo Fox estratte dal suo “Oroscopo 2022”.

Scorpione: Ormai è evidente la necessità di cambiare rotta, rivedere progetti e strategie visto che quest’anno siete stati troppo conservatori. Se c’è la possibilità è anche arrivato il momento di cambiare lavoro, reinventarsi. Sul fronte sentimentale è invece ora di guardare al matrimonio o in alternativa ad una convivenza che possa favorire la definitiva stabilità di coppia. Non sarà facile ma dovete provarci.

Sagittario: Questo è un mese che premia gli audaci, coloro che non avranno timore di azzardare in campo professionale o che non si accontenteranno di ciò che hanno, vogliono di più, desiderano aumentare il loro prestigio, la loro autorità e la propria condizione economica. Anche in amore sarete favoriti se vi abbandonerete ad un rapporto senza esitazione, mettendoci anima e cuore.

Capricorno: Sarà un mese di intenso recupero in amore. Fino ad ora non siete stati molto fortunati, non siete riusciti a far comprendere alla persona amata quanto tenete davvero a lei. Ma adesso sarà tutto più facile e riuscirete ad essere chiari sui vostri sentimenti. Saranno fondamentali soprattutto gli ultimi dieci giorni del mese che vedranno sbocciare nuovamente amore e passione.

Acquario: Ecco arrivare i frutti del lavoro svolto quest’anno. Ci è voluto un po’ ma finalmente i progetti che avete realizzato iniziano a dare discreti risultati e a regalarvi tante soddisfazioni. Nel rapporto di coppia le cose andranno meglio, certe tensioni si spegneranno fino a sparire del tutto, grazie soprattutto alla pazienza che avete avuto fino ad oggi. Basta però relazioni complicate con chi è già impegnata.

Pesci: Ci siamo, è arrivato il momento di far partire i progetti che avete in cantiere da tempo, e questo sia per ciò che riguarda l’ambito sentimentale che quello professionale. Tutto ciò che avvierete adesso vi porterà successo. Se in amore fino ad oggi avete cercato di convincere senza successo il vostro partner a sposarvi, tornate alla carica perché questo è il momento ideale per ricevere il sospirato sì.

