Oroscopo di DICEMBRE: il fine anno di Paolo Fox da Ariete a Bilancia

Scopriamo il mese di dicembre con le previsioni di Paolo Fox estratte dal suo libro “L’Oroscopo 2022”. Ecco i primi segni da Ariete a Bilancia.

Ariete: L’anno per voi si chiude in bellezza con una proposta molto interessante. Se fino ad oggi a livello professionale vi siete dovuti accontentare, adesso c’è la possibilità di una svolta, un’occasione ghiotta che potrebbe favorirvi sia sul piano della carriera che di un salto economico. In amore il mese sarà molto utile per recuperare una relazione in crisi, ma anche per iniziarne di nuove se si è single da un bel po’.

Toro: Il mese di dicembre vi vedrà ancora sotto pressione soprattutto dal punto di vista professionale e familiare, dove certe situazioni complicate faticano a trovare una soluzione. Non dovete disperare però, perché l’anno che sta per arrivare vi offrirà diverse occasioni di riscatto. Anche in amore ci saranno turbolenze, ma le coppie stabili riusciranno a superare tutte le avversità, seppur con molta fatica.

Gemelli: Ci sono ancora tanti ostacoli da superare e voi rischiate di affrontare tutto in modo sbagliato. Non è prendendovela con tutto il mondo e soprattutto con chi vi sta intorno che potrete pensare di rimettere le cose a posto. Evitate le polemiche sul lavoro con chi cerca di mettervi i bastoni fra le ruote. In amore vorreste superare certe crisi ma non è questo il momento, come non lo è per le grandi passioni.

Cancro: Sul campo lavorativo e professionale non avrete rivali perché riacquisterete tanta energia e soprattutto il desiderio di lottare con forte determinazione. Sarà difficile battervi o tentare di ostacolarvi. E’ arrivato il momento di rafforzare una relazione che è nata la scorsa estate, arricchendola soprattutto di forte passionalità. Le armi per suscitare grandi passioni non vi mancheranno. Periodo ottimo per i progetti matrimoniali.

Leone: Dovrete ancora affrontare dei problemi nel campo lavorativo e vi troverete a dover spesso riflettere sul vostro percorso professionale, specie alla luce di alcune difficoltà finanziarie che sembrano persistere. Va meglio in amore dove le relazioni nate di recente sono in fase di rilancio, ricche di passione e di tanta voglia di stabilizzare i rapporti. Le coppie che invece stanno affrontando una crisi riusciranno a non mollare.

Vergine: Vi attende un Natale ricco di novità e sorprese, ma la prima parte del mese purtroppo dovrete ancora trascorrerla affrontando conflitti e difficoltà soprattutto nell’ambito lavorativo. Specie con i colleghi continueranno discussioni e diffidenze reciproche. In amore le tensioni non svaniranno del tutto, ma la fase critica può dirsi alle spalle e quindi le feste saranno l’occasione per riconciliarvi pienamente.

Bilancia: Vi siete stancati di relazioni che sembrano non dare sicurezze per il futuro e mai come a dicembre sarete decisi a chiudere una storia che ormai non vi appassiona più e che è fonte di tensioni e polemiche. E’ il momento di un taglio netto e definitivo. Sul lavoro avete conquistato tanto negli ultimi tempi, ma siete un carattere che si lascia facilmente trascinare nelle polemiche e potreste rischiare di compromettere alcune situazioni favorevoli.

