Paolo Fox, i segni al top di DICEMBRE da Scorpione a Pesci

Proseguiamo la scoperta dei segni di dicembre con le previsioni di Paolo Fox estratte dal suo “Oroscopo 2022”.

Scorpione: Sarete premiati se vi mostrerete audaci. Per voi si apriranno tante strade interessanti dal punto di vista professionale. Le buone intuizioni non vi mancano, come anche l’energia e l’entusiasmo di realizzare progetti. Saranno molto importanti anche i confronti che avrete e che vi porteranno a siglare nuove sinergie. In amore è arrivato il momento delle scelte coraggiose, basta dubbi, se tenete ad una persona dichiaratevi.

Sagittario: Chiuderete l’anno in una posizione di massima forza che vi permetterà di raggiungere traguardi importanti sia nel campo della professione che in quello dell’amore. Se avete una sfida in corso la vincerete alla grande e sarà per voi un grande riscatto. Nell’ambito sentimentale il periodo è favorevole per tutte quelle coppie che puntano al matrimonio, alla convivenza o ad avere un figlio. Mese di grandi e vincenti intuizioni.

Capricorno: Se vi lascerete consigliare dalla persona giusta raggiungerete un punto di grande forza e potrete anche concretizzare finalmente un importante successo professionale. Dovrete però osare e non farvi troppo condizionare dalla paura di non farcela o di non essere all’altezza. In amore siete un segno freddo che difficilmente si abbandona alle passioni, ma dicembre vi offrirà le occasioni giuste per addolcirvi e vivere momenti intensi.

Acquario: Dovete continuare ad avere pazienza, non è il momento di buttarvi su imprese poco convincenti o peggio ancora lanciarvi in investimenti che non offrono garanzie. Meglio accontentarvi del poco che avete anche se vi rende insoddisfatti. Ma la fretta potrebbe giocare brutti scherzi. In amore il mese sarà molto turbolento, non avete le idee chiare e questo porterà incomprensioni e tensioni nel vostro rapporto.

Pesci: Finalmente chiuderete l’anno all’insegna del successo e capirete l’importanza degli sforzi e dei sacrifici fatti ad inizio anno. Per voi ormai vincere certe sfide non è più un problema, siete talmente carichi di determinazione che niente e nessuno può più fermarvi. Saranno favoriti soprattutto i progetti a lungo termine e dopo tanta fatica potrete finalmente vedere realizzato un sogno nel cassetto che coltivate da tantissimo tempo.

