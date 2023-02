Nuovi nati. Vittoria: niente cognome1-cognome2, come niente genitore1-genitore2

Eureka: non sempre vince l’onda laicista che mira a cambiare totalmente il paradigma della società naturale, nel nome di una società artificiale, parto della dittatura della mente. Qualche volta regredisce, torna indietro.

Il doppio cognome è stato un flop. Facciamo l’esempio di Roma: dati e numeri alla mano, dei 3.364 nuovi nati nella Capitale da giugno a dicembre 2022, solo in poco meno di due casi su 10 i genitori hanno optato per il cognome di tutti e due per il loro figlio o la loro figlia. Si è preferito un cognome solo.

Questo cosa vuol dire? Che la famiglia ha bisogno di semplificazione, chiarezza delle origini e linearità dello sviluppo genealogico. Uno sviluppo verticale non orizzontale: immaginiamoci se il doppio cognome avesse prevalso. Tra qualche decennio avremmo vissuto la “sindrome spagnola” dei 20 cognomi oltre il nome.

Chiarezza e semplificazione che sottintende anche un principio tradizionale: la linea paterna, che sta per fonte, tradizione, patria.

Non un modello ideologico da confinare in un triste passato patriarcale, ma la consapevolezza e l’importanza delle radici di ogni persona. Un patrimonio che deve essere unitario e omogeneo.

Di fronte all’ideologia che già sta mutando il Dna della nostra civiltà, dove il padre non è più colui che genera (avanza il concetto di donatore), la madre non è più colei che partorisce, i figli si possono comprare con l’utero in affitto e il sesso si può scegliere secondo desiderio che deve diventare un diritto, l’unica risposta vera ed efficace non può che essere la realtà, la forza dei numeri. Che dicono una verità incontrovertibile: solo 2 bimbi su 10 avranno il doppio-cognome.

Ora le forze radical e liberal denunciano la mancata applicazione del disposto della Corte Costituzionale che aveva legittimato l’opzione del doppio cognome nel nome della pari dignità dei genitori. Ma nel momento in cui si denota una drammatica mancanza di padri, la resistenza del cognome unico è una nuova speranza.

Almeno per ora non avremo né genitore1-genitore2, né cognome1-cognome-2.