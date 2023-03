Schlein: prima donna nel PD e ultima dei meme

Ma questa non è la prima volta che la Schlein è stata attaccata per via del suo aspetto fisico. Un esempio è stato nel 2020, l’anno in cui Marco Gervasoni, docente ordinario di Storia contemporanea all’Università del Molise, ha commentato la copertina dedicata al periodo in cui la Schlein ha ricoperto la carica di vicepresidente dell’Emilia Romagna. Con un tweet, Gervasoni ha scritto: «Ma che è, n’omo?», aggiungendo poi «Vanno di moda così, di recente. Le più belle sono tutte nel porno, o nell’harem di qualche multimiliardario, o entrambe le cose. Al popolo restano le racchie». A questo attacco, ne sono susseguiti altri di cui la neo segretaria del PD ne è stata protagonista. Il tutto ha scatenato una serie di polemiche sui social, con qualche utente che ha definito questi meme e commenti “un attacco sessista”, il che, da una parte ha uno sfondo di verità, ma in realtà, non è stata solo lei ad essere criticata e derisa per via del suo aspetto esteriore. La questione è che ora, la Schlein, è soggetta agli attacchi proprio perché è stata la vincitrice alle elezioni nel PD, perciò i commenti sono molteplici ed estremizzati, dato che è destinata ad essere in prima fila.

Meme e commenti, dallo sfondo ironico e sarcastico, sono la diretta conseguenza del mostrarsi in pubblico, soprattutto se in vesti importanti, come quella politico-istituzionale. Non costituiscono quindi una novità nella politica, ma una vera e propria prassi, che, di anno in anno, si ripete e si enfatizza, a cambiare è solamente il soggetto, i meme, infatti, non provano pietà per nessuno.