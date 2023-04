Oroscopo di MAGGIO: da Scorpione a Pesci i segni al top di Paolo Fox

Proseguiamo la scoperta dei segni di maggio con le previsioni di Paolo Fox estratte dal suo “Oroscopo 2023”.

Scorpione: Il mese vi vedrà particolarmente polemici e inclini ad arrabbiarvi facilmente. Ma ci sono persone che meritano la vostra rabbia, altre che invece fareste bene ad allontanare perché non fanno altro che crearvi problemi. E’ necessario fare ordine nella vostra vita, e sia nel campo lavorativo che in quelli familiare e sentimentale, dedicare tempo e attenzioni soltanto a chi lo merita davvero.

Sagittario: Da troppo tempo l’amore sembra non brillare più, siete stanchi e demotivati e soprattutto si è spenta in voi la passione. Maggio vi verrà in aiuto perché vi farà incontrare una persona capace di risvegliarvi il cuore e riaccendere in voi l’eros. Non disperate invece se alcuni progetti professionali non stanno decollando come avreste voluto. Non scoraggiatevi e tenete duro.

Capricorno: Ormai vi è chiaro che non ha senso continuare a tenere in piedi una relazione che non va e che vi fa stare male. E’ arrivato il momento di voltare pagina e di dare un taglio netto ad un amore ormai giunto al capolinea, senza più motivazioni e passione. Sul lavoro le responsabilità sono tante ma attenti a non esagerare, non caricatevi di eccessive incombenze.

Acquario: La vostra vita è rallentata da una serie di persone e di situazioni che vi tengono come prigionieri e vi impediscono di spiccare il volo come vorreste. E’ arrivato il momento di liberararsi dalle zavorre inutili per poter vivere la vostra vita come meglio credete e come più vi conviene. Anche in amore basta tentennare, è giunto il momento di assumere scelte definitive.

Pesci: Negli ultimi tempi vi siete sentiti scoraggiati e privi di entusiasmo. E’ arrivato il momento di invertire la rotta e ripartire, perché il mese di maggio vi permetterà di ricaricarvi e soprattutto di ritrovare una discreta dose di energia, creatività e di entusiasmo. Mettete quindi a frutto tutto ciò, e soprattutto cercate di accogliere positivamente tutte le opportunità che si presenteranno.

