Paolo Fox, oroscopo di MAGGIO: segni fortunati da Ariete a Bilancia

Scopriamo il mese di maggio con le previsioni di Paolo Fox estratte dal suo libro “L’Oroscopo 2023”. Ecco i primi segni da Ariete a Bilancia.

Ariete: Non preoccupatevi, e soprattutto non scoraggiatevi, se alcuni obiettivi vi sembreranno molto difficili da raggiungere. Voi siete un segno tosto e avete una grande dote, la perseveranza che vi consentirà di affrontare tutto con successo. Potreste incontrare ostacoli sul vostro cammino professionale e subire uno stop alle vostre prestazioni, ma con tenacia recupererete tutto senza difficoltà e saprete rimettervi bene in pista.

Toro: E’ il momento di realizzare un importante progetto professionale che inseguite da tempo, quindi datevi da fare e non lasciatevi scoraggiare dai dubbi. Novità ci saranno soprattutto sul fronte dell’amore. Incontrerete verso metà mese una persona molto interessante che desterà in voi una grande curiosità. Coltivate questo rapporto e verso la fine di maggio potrebbe nascere un’intensa e avvolgente passione.

Gemelli: Maggio potrebbe essere il mese delle decisioni definitive. Potreste essere voi a troncare definitivamente un rapporto di lavoro o una collaborazione che non vi soddisfa più, oppure potrebbero essere gli altri a decidere di tagliare con voi. In ogni caso ne guadagnerete in serenità. L’amore vivrà un grande risveglio, ma attenti a non farvi trascinare in una relazione complicata o a tradire il vostro partner.

Cancro: Vi attendono dei cambiamenti lavorativi e professionali. Se avete sentore che ci sono delle novità in arrivo per voi non aspettate che vi cadano addosso, ma datevi da fare per andare loro incontro e preparare il terreno migliore. Buone notizie anche sul fronte sentimentale. Siete stanchi di essere single? Preparatevi, perché un piacevole incontro vi stuzzicherà la passione, mentre se state vivendo un rapporto conflittuale è il momento di decidere.

Leone: Avete bisogno di capire se la persona che avete accanto è quella giusta per voi, perché da troppo tempo state vivendo l’amore con parecchi dubbi e profonde insicurezze. Quindi meglio fare chiarezza una volta per tutte e non cercare altre scappatoie o storie parallele. Sul lavoro state raccogliendo finalmente i frutti sperati dopo che per mesi avete seminato molto bene. Altre buone occasioni sono in arrivo per voi.

Vergine: Sul fronte lavorativo e professionale tutto procede a gonfie vele soprattutto perché ultimamente avete fatto ordine nella vostra vita, avete capito cosa volete e quali obiettivi perseguire. Quindi adesso siete puntati verso il raggiungimento di mete ben definite e alla vostra portata. In amore non ci sono grandi novità, tranne che per le coppie che vogliono sposarsi, che potrebbero decidere di compiere il fatidico passo.

Bilancia: Siete in attesa di conferme, risposte, incarichi, ma per il momento non aspettatevi novità perché non sarà questo il mese che vi permetterà di veder realizzati i vostri obiettivi. Ma non dovrete aspettare ancora a lungo. Le relazioni sentimentali che durano da più tempo non hanno bisogno di conferme perché resisteranno alle difficoltà superando ogni conflitto, mentre quelle in crisi potrebbero ritrovare un’affinità passionale.

