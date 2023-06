Oroscopo di Paolo Fox, segni al top di LUGLIO da Scorpione a Pesci

Proseguiamo la scoperta dei segni di luglio con le previsioni di Paolo Fox estratte dal suo “Oroscopo 2023”.

Scorpione: Il mondo del lavoro sarà l’ambito dove risulterete pìù fortunati e dove avrete le maggiori possibilità di emergere e di avere successo. Questo è un periodo che vi vede felicemente in campo e soprattutto vi rende compatibili con quanti vi stanno intorno, fatto questo che finirà con il favorire lo sviluppo delle giuste sinergie.

Sagittario: Il periodo non è dei migliori, perché ci potranno essere delle novità inaspettate che potrebbero scompaginare i vostri progetti e rendere molto difficile adattarvi a nuove situazioni soprattutto nel campo lavorativo e professionale. Prestate attenzione alle finanze e non trascurate la cura del corpo, la salute va curata.

Capricorno: In amore siete stanchi di aspettare e siete più che mai decisi a stabilizzare il vostro rapporto sentimentale. Siete in cerca di legami stabili e duraturi. Anche il fronte lavorativo promette bene, siete carichi di energia e questo vi aiuterà a dare il massimo con buoni risultati. Non trascurate però la salute.

Acquario: Siete stanchi della solita routine, volete cambiare, guardare avanti, aprirvi nuovi orizzonti. E questo sia in amore, dove andrete alla ricerca di storie nuove ed avvincenti con l’obierttivo di trovare l’anima gemella, e nel lavoro dove finalmente si presenteranno per voi nuove e più concrete opportunità per fare carriera.

Pesci: Il mese di luglio vi sorriderà sotto ogni punto di vista. Sarete fortunati in amore dove potrete incontrare la persona giusta, o se siete già impegnati rendere più solida la vostra relazione, e sul lavoro dove non mancheranno occasioni propizie. Importante però sempre mantenere un giusto equilibrio fra l’impegno lavorativo e la salute.

