Nahel. La Francia implode. Dalla grandeur alla mediocrité. L’impotenza di Macron

Si possono giustificare sommosse, devastazioni pubbliche, rapine, saccheggi, incendi ovunque, per un semplice episodio, brutto, intollerabile, come quello che ha riguardato la morte di Nahel M., figlio di una magrebina e di padre sconosciuto, colpito a morte da un poliziotto (poi arrestato) durante un controllo a Nanterre, nella banlieue parigina, fermato alla guida di una Mercedes a noleggio, e successivamente ucciso (secondo le prime ricostruzioni), quando è ripartito?

Ripetiamo, un episodio increscioso, negativo, sbagliato, anche se parzialmente giustificato dal clima di terrore e di guerra civile, che si respira nelle estreme periferie francesi, dove la sovranità dello Stato è inesistente e qualsiasi “incursione” da parte della Polizia, sembra un’occupazione straniera.

E cosa fa la sinistra politica, mediatica, intellettuale transalpina e non solo? Gridare allo strapotere autoritario e razzista delle Forze dell’Ordine, consigliando addirittura di scendere a patti con i boss di quartiere, per tenere a bada gli insorti, che strumentalizzano ogni episodio cruento, per ergersi a vittime e organizzare rappresaglie a 360 gradi, modello Floyd-Usa.

Sta di fatto che da giorni assistiamo alle prove tecniche di una rivoluzione. Città oltre Nanterre messe ferro e fuoco. Con la madre della vittima, Mounia, diventata nuovo simbolo iconico delle proteste.

E Parigi sembra impotente. Come ha reagito il “sovrano-repubblicano” Macron? Ha parlato di mere strumentalizzazioni e ha invitato i genitori a tenere i propri figli a casa, visto che nei cortei si sono infilati tantissimi giovani dai 12 ai 16 anni, evidentemente convinti di partecipare ad un mega video-gioco.

Del resto, i “casseur”, coloro i quali approfittano di ogni tensione per rompere, sfasciare e deturpare gli oggetti e i soggetti istituzionali (banche, parchi, macchine, negozi, vetrine, strade etc), sono una tradizione consolidata in Francia.

Ma un punto bisogna pur farlo. La Francia sta implodendo: dentro casa, all’estero, in Europa, in Africa. Da decenni assistiamo ad una profonda crisi di sistema. L’impianto gollista repubblicano, sia dal punto di vista economico, sia elettorale (sistema a doppio turno, che blinda per definizione i vertici e non consente quasi mai la partecipazione delle nuove forze politiche dal basso, che diverrebbero un elemento di rinnovamento e di sfiato delle pulsioni e fibrillazioni sociali), ha esaurito la propria spinta propulsiva.

E c’è un dato ancora più endogeno. Il crollo culturale e funzionale dello Stato bonapartista, del primato del pubblico, della burocrazia, del centralismo, dei questori, dei prefetti, e dell’assimilazione laica dell’immigrazione.

Un Dna che poggiava sulla Grandeur francese, oggi soltanto un mito passato e incapacitante.

Uno Stato senza identità e una democrazia senza identità non reggono. Non è sufficiente la legalità, l’accoglienza, il Welfare.

Allo stato attuale non c’è una Francia, ma tante France. Come nel 1789: la Francia borghese-giacobina-repubblicana delle città e la Francia profonda, vandeana, cattolica tradizionalista, monarchica. Una dualità attualizzata nello scontro odierno tra i borghesi delle metropoli che “pensano alla fine del mondo” e i cittadini delle province che “pensano alla fine del mese” cioè, la genesi dei gilet gialli. E ancora: uno scontro duale che vede contrapposti i garantiti, i tutelati e i diseredati delle periferie, i non integrati di terza e quarta generazione, oppure chi è indifferente rispetto alle pensioni e chi non accetta la pensione a 64 anni. E di altri esempi se ne potrebbero fare a migliaia.

A questo punto è ovvio che la morte del giovane Nahel è stata unicamente un pretesto per la scintilla sociale, per esprimere un disagio pregresso e irrisolto, che si è trasformato in rabbia.

Che farà Macron? Si comporterà come Luigi XVI? O cercherà di mutare rotta? Tanto comunque avrà sempre dalla sua la stampa. Proviamo a immaginare la stessa repressione della Polizia a Mosca. Verrebbe descritta come l’ulteriore prova dell’autocrazia di Putin.